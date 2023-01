Serie A, Udinese: Deulofeu torna ad allenarsi in gruppo

Allenamento pomeridiano per l’Udinese di Sottil in vista del match casalingo di domenica contro il Bologna. Buone notizie dall’infermeria per mister Sottil con Deulofeu che è tornato ad allenarsi in gruppo e ha lavorato insieme al resto dei compagni, impegnati in navette e test atletici prima di concentrarsi su esercitazioni sul possesso palla e tattica. Molto probabile che lo spagnolo sia nell’elenco dei convocati per la sfida contro il Bologna.