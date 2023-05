Benevento, Carli è il nuovo direttore sportivo: ha firmato un triennale

Pochi giorni dopo l’aritmetica retrocessione in Serie C, il Benevento ha già scelto il nuovo direttore sportivo, che avrà un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Le streghe vogliono infatti tornare prontamente nella cadetteria e hanno scelto come ds l’esperto Marcello Carli. Ex Empoli, Cagliari e Parma, il 59enne ha firmato un contratto triennale, sposando il progetto del club sannita.