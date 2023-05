Euroderby, Adani torna sui suoi passi: “Non mi fido più del Milan, ha il 5% di probabilità di passare”

In vista dell’Euroderby tra Inter e Milan, Lele Adani ha parlato alla BoboTv, analizzando la gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League: “Prima dell’andata ero l’unico ad avere fiducia nel Milan, ma ora devo ricredermi. Vista anche la condizione della squadra, do appena il 5% di probabilità di andare in finale. Credevo che il Milan ci avrebbe stupito partendo da sfavorito, ma adesso non è più così“.