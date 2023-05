Juventus, Bonucci: “Ho applicato alla lettera cosa significa indossare questa maglia”

“Grazie perché è veramente bellissimo scorrere così tutti questi ricordi. Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto a difesa di una maglia che per me era una seconda pelle”. Lo ha detto in un video su Youtube il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, che ha raggiunto quota 500 partite con la maglia bianconera finendo però anzitempo la stagione: “Ho applicato alla lettera quello che significa indossare questa maglia, ho cercato di essere da esempio e trascinatore di questi valori. Vivere questa maglia per me è stato come vivere 12 anni in un sogno”.