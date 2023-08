US Open 2023, Alcaraz e Sinner possibili rivali ai quarti: intanto si allenano all’Arthur Ashe Stadium (VIDEO)

Pochi minuti fa è stato delineato il tabellone principale dello US Open 2023 e, tra le varie sfide affascinanti, c’è una proiezione che scalda il cuore di tutti gli appassionati di tennis. Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e il numero uno d’Italia Jannik Sinner sono stati sorteggiati dalla stessa parte del tabellone e potrebbero incrociarsi già ai quarti di finale, rinnovando così la loro accesa rivalità. Prima di raggiungere il possibile scontro diretto, però, i due dovranno superare altri avversari e le vittorie sono tutt’altro che scontate. Nel frattempo Alcaraz e Sinner, proprio pochi minuti dopo il sorteggio, sono scesi in campo all’Arthur Ashe Stadium per un allenamento, come testimoniato dal video diffuso sui social.

Alcaraz. Sinner. Arthur Ashe Stadium. pic.twitter.com/IXNMw4zGhI — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023