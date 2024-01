Beckenbauer: omaggio dei tifosi nella sede del Bayern Monaco

Numerosi cittadini bavaresi e tifosi del Bayern Monaco hanno sfidato il freddo fin dal mattino per rendere omaggio a Franz Beckenbauer alla Säbener Strasse, la sede della squadra di calcio con cui il campione tedesco ha vinto Coppa dei Campioni per tre volte: nel 1974, nel 1975 e nel 1976. Si tratta di una processione spontanea in quanto non sono ancora stati comunicati la data né il luogo dei funerali del Kaiser, che domenica si è “addormentato pacificamente” circondato dalla sua famiglia a Salisburgo in Austria. Il Bayern ospiterà venerdì sera l’Hoffenheim all’Allianz Arena, dove i 75.000 spettatori sicuramente troveranno il modo emozionante per omaggiare il loro lichtgestalt Kaiser, comandante luminoso.