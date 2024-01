Thierry Henry rivela: “Durante la mia carriera ho sofferto di depressione”

Il campione del mondo 1998 con la maglia della Francia Thierry Henry, ha rivelato di aver sofferto di depressione durante la sua carriera calcistica. L’attuale allenatore della Francia Under 21 ha legato le sue difficoltà al passato e alla ricerca di approvazione, essendo cresciuto con un padre critico nei confronti delle sue prestazioni in campo. Intervenuto all’interno del podcast Diary of a CEO, Henry ha detto: “Per tutta la mia carriera, e da quando sono nato, penso di essere stato in depressione. Lo sapevo? No. Ho fatto qualcosa? No. Ma mi sono adattato a un certo modo. Ciò non significa che cammino dritto, ma che cammino. Devi mettere un piede davanti a un altro e camminare, così mi hanno detto fin da piccolo“. Infine ha anche aggiunto: “Durante il Covid ero in isolamento a Montreal e non poter vedere i miei figli per un anno è stata dura. In quel periodo piangevo quasi ogni giorno senza motivo. Le lacrime venivano da sole. Perché non lo so, ma forse erano lì da molto tempo“.