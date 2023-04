Napoli-Verona in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Napoli-Verona, valevole per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Impegno più difficile del previsto per i partenopei, con la testa già al ritorno di Champions contro il Milan ma chiamati a non sottovalutare l’avversario. Il Verona è infatti reduce da una vittoria in extremis contro il Sassuolo ed è pronto a scendere in campo con il coltello tra i denti a caccia di preziosi punti salvezza. La squadra di Spalletti resta comunque ampiamente favorita. La sfida è in programma sabato 15 aprile alle ore 18:00 allo stadio Maradona di Napoli. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.