Golf: i fratelli Molinari e Paratore al D+D Real Czech Masters

Francesco Molinari, Edoardo Molinari e Renato Paratore saranno in campo nel D+D Real Czech Masters che si terrà dal 24 al 27 agosto. Il torneo riveste un importante ruolo in vista della Ryder Cup essendo il penultimo appuntamento valido per collezionare punti per entrare nel Team Europe, dove sono ancora liberi tre posti di diritto e sei wild car. Si tratta della prima gara da vice capitano di Francesco Molinari, che sarà insieme al capitano Luke Donald e a due degli altri quattro vice capitani: Edoardo Molinari e Nicolas Colsaerts. L’obiettivo principale dell’evento sarà il terzo e ultimo posto a disposizione per la classifica European Points, al momento occupato da Robert MacIntryre, ma inseguito da cinque concorrenti: Yannik Paul, Adrian Meronk, Victor Perez, Rasmus Hojgaard e Adrian Otaegui. Sarà Maximilian Kieffer a difendere il titolo, ma ci saranno diversi partecipanti agguerriti e pronti a conquistare un posto del Team Europe.