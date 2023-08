Mondiali femminili 2023, premiata la milionesima tifosa entrata in uno stadio

di Valerio Carriero 3

Buone notizie per quanto riguarda gli spettatori ai Mondiali di calcio femminili 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Dopo gli iniziali problemi con le vendite a rilento dei ticket, in occasione del match tra Portogallo e Stati Uniti all’Eden Park di Auckland si è festeggiato un traguardo particolare. Rebecca Sheely, del Colorado, è stata infatti la milionesima tifosa a varcare i tornelli ed entrare in uno stadio durante la competizione iridata. Dopo l’accoglienza di “Tazumi”, la mascotte dei Mondiali, Rebecca e sua figlia Janelle hanno collezionato tantissimi gadget per questa particolare cerimonia.

Sono quasi 1,7 milioni di biglietti finora, superato l’obiettivo fissato a 1,5 milioni. L’obiettivo della Fifa è quello di “ospitare il più grande evento sportivo femminile di sempre”.