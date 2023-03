Rugby, Sei Nazioni Femminile 2023: ufficializzato il XV azzurro che sfiderà la Francia

Giovanni Raineri, Capo Allenatore della Nazionale italiana femminile di rugby, ha diramato il XV titolare per la sfida contro la Francia, valida per il Tiktok Women’s Six Nations 2023. Presso lo Stadio S. Lanfranchi di Parma, l’Italia andrà a caccia del riscatto contro le francesi dopo la batosta subita ai quarti della Rugby World Cup. “Non vediamo l’ora di scendere in campo. Siamo a conoscenza del fatto che affronteremo squadre fortissime, ma ci stiamo preparando bene. Tutte le ragazze dovranno dare il 100%” ha detto Raineri. Di seguito la formazione in campo domenica:

15 OSTUNI MINUZZI, Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 20 caps

14 MUZZO Aura – Villorba rugby, 31 caps

13 SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 74 caps

12 RIGONI Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 61 caps

11 D’INCÀ Alyssa – Villorba Rugby, 12 caps

10 MADIA Veronica – Rugby Colorno, 36 caps

9 STEFAN Sofia – Valsugana Rugby Padova, 73 caps

8 GIORDANO Elisa (C) – Valsugana Rugby Padova, 60 caps

7 FRANCO Giada – Rugby Colorno, 27 caps

6 SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 17 caps

5 DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 34 caps

4 FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 40 caps

3 GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 86 caps

2 VECCHINI Vittoria – Stade Rennais, 14 caps

1 TURANI Silvia – Exeter Chiefs, 24 caps

A disposizione

16 STECCA Emanuela – Villorba Rugby, 3 caps

17 MARIS Gaia – Valsugana Rugby Padova, 15 caps

18 SEYE Sara – Rugby Calvisano, 12 caps

19 TOUNESI Sara – Sale sharks, 28 caps

20 LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 37 caps

21 BARATTIN Sara – Villorba Rugby, 111 caps

22 STEVANIN Emma – Valsugana Rugby Padova, 2 caps

23 CAPOMAGGI Beatrice – Villorba Rugby, 4 caps