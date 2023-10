Bayern Monaco, guarda chi si rivede: Neuer in campo dopo quasi un anno dall’incidente con gli scii

Manuel Neuer è pronto a rimettersi i guantoni ed è pronto nuovamente a difendere la porta del Bayern Monaco. Il portiere tedesco che viene da un anno di riabilitazione dopo l’incidente sugli sci, sta per riprendersi la titolarità della squadra bavarese.

Il portiere in Qatar era il capitano della Germania che è stata eliminata nella fase a gironi e dopo il rientro si era concesso una vacanza sugli sci costatagli la frattura di una gamba, infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico a dicembre e lungi mesi di riabilitazione. Ora il momento del ritorno in campo si avvicina e per il portiere tedesco, dopo circa un anno, sarà il momento di riprendere a difendere i pali della squadra tedesca.