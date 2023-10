Napoli-Milan: copertura televisiva del match in tutto il mondo

Il main event del calcio italiano in questa settimana sarà la sfida fra Napoli e Milan. Un match che vale molto per Rudi Garcia per capire lo stato di anticrisi del suo Napoli e che vale, forse, moltissimo per Pioli che deve uscire con la sua squadra da un periodo complicato.

Così il sito del club azzurro a due giorni dal match, ha voluto sottolineare che il match sarà proiettato in tutto il mondo con tantissimi paesi collegati per assistere all’evento. Questa la nota del Napoli: “Riflettori planetari accesi sullo Stadio Maradona domenica sera per la decima giornata di Serie A. Napoli-Milan sarà seguita in tutto il Mondo, un evento che vedrà la copertura televisiva dei 5 continenti“.