Barcellona, Xavi: “Ritorno Messi? E’ un fuoriclasse, vediamo che succede”

Il Barcellona che trionfa in Liga ha un unico grande sogno di mercato: il ritorno di Lionel Messi in blaugrana. A parlare dell’argomento è stato il tecnico, Xavi che ha acceso i sogni dei tifosi per quello che sarebbe il grande ritorno. In conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Valladolid, Xavi ha parlato proprio di Messi. Un commento anche su quanto avvenuto a Valencia, nella partita fra Valencia e Real Madrid in cui è stato protagonista Vinicius.

Le parole di Xavi su Messi: “Vediamo che succede, non ho elementi per dire altro. Dipende da tante cose, anche dalle intenzione che avrà Leo, io posso dire che è un calciatore spettacolare e che tra di noi c’è una grande amicizia”.

Sulla partita contro il Valladolid: “Vogliamo vincere, non c’è piaciuto perdere in casa contro la Real Sociedad“. Sul razzismo: “Non sta a me decidere come bisogna combattere il razzismo. Sicuramente dobbiamo unirci ed essere duri contro queste persone. È una questione educativa. Non si va in uno stadio di calcio per insultare. Per me le partite devono essere fermate. Nel calcio l’insulto è stato accettato. È l’unica professione in cui succede. Non vedo nessun panettiere o operaio che riceve insulti sul lavoro. Tutto questo deve essere fermato, bisogna dirlo chiaramente che non è accettabile dover sopportare queste cose mentre stai svolgendo il tuo lavoro. Purtroppo ci sono sempre stati casi di razzismo, ma è davvero un peccato che continuino a esserci ancora nel 2023, è un qualcosa da condannare con forza e io voglio farlo. Non è questione di questo o quel club, il Valencia sta lavorando per identificare i responsabili ed è giusto così, bisogna sradicare il razzismo una volta per tutte“.