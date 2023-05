Stadio Roma Pietralata, Gualtieri: “Si procede secondo la tabella di marcia”

“Con la società AS Roma noi ci sentiamo regolarmente, il voto in Assemblea Capitolina è stato un passaggio molto importante e adesso si procede secondo la tabella di marcia”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della festa in Campidoglio per la AS Roma femminile, a proposito dell’iter dello Stadio. Presente alla cerimoni anche la ceo Lina Souloukou, intervenuta all’iniziativa in piazza. Lo scorso 10 maggio l’Assemblea Capitolina, con 33 voti favorevoli e 3 astenuti, ha approvato la delibera che sancisce il pubblico interesse del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nel provvedimento sono stati affrontati temi legati alla mobilità (50% degli spostamenti col trasporto pubblico), ai parcheggi, all’impatto acustico sul vicino ospedale Pertini. Dopo il voto in aula Giulio Cesare si aprirà, convocata dalla Regione Lazio, la conferenza dei servizi decisoria.