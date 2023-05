Manchester City, Walker: “Ok Premier League, ma ora avremo due finali per fare la storia”

Il Manchester City vince il primo titolo della stagione e va a caccia degli altri due. Il terzino Walker ha parlato dopo la vittoria della Premier League, festeggiata dopo la sconfitta dell’Arsenal contro il Nottingham, sottolineando come la Premier sia solo il trampolino di lancio per una stagione che potrebbe essere magica.

Le parole di Walker: “Campionato? Abbiamo sempre creduto di potercela fare. Questo gruppo di ragazzi è composto da professionisti e vincenti ma non abbiamo finito. Abbiamo la FA Cup contro i nostri acerrimi rivali e poi la Champions League. Festeggeremo in queste ore la Premier e poi andremo avanti e cercheremo di fare la storia. Il Treble sarebbe fantastico, ma c’è ancora tanto da giocare. Una delle più grandi squadre di Premier League di tutti i tempi? Dobbiamo vincere tutto per esserlo: se riusciamo a farlo, allora possiamo ritenerci tali”