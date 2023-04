Barcellona, Messi potrebbe tornare: possibile un biennale da 25 milioni

Il Barcellona e Lionel Messi potrebbero ritrovarsi. Secondo il sito del quotidiano Sport la volontà da entrambe le parti sarà decisiva per riportare l’argentino in blaugrana. Per il giornale catalano Messi dovrebbe percepire circa 25 milioni di lordi a stagione, più o meno 13 netti l’anno firmando un contratto biennale, ma con un’opzione che, se esercitata, potrebbe liberare il campione del mondo nel 2024.