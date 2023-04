Atp Barcellona 2023: Dimitrov si ritira contro De Minaur, cosa succede con le scommesse

Grigor Dimitrov si ritira dal torneo Atp 500 di Barcellona. Il tennista bulgaro non scenderà in campo nel suo match di ottavi di finale contro l’australiano Alex De Minaur che così avanza ai quarti di finale senza giocare neanche un punto. Malessere influenzale per Dimitrov che ha comunicato la sua scelta poco prima delle ore 11, orario in cui avrebbe dovuto cominciare la sfida. Cosa succede per quel che concerne le scommesse? La partita viene considerata nulla visto che non è neanche cominciata: quindi in caso di giocata singola vengono restituiti i soldi, se la giocata di questa partita era invece abbinata ad altre partite, quindi una multipla, la quota di Dimitrov-De Minaur viene tolta.