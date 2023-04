Vincent Candela truffato per mezzo milione di euro: raggirato da un falso mediatore

Vincent Candela truffato per mezzo milione di euro. L’ex terzino della Roma, sarebbe stato oggetto di una truffa messa in atto da un falso mediatore, che aveva proposto al francese un affare apparentemente vantaggioso finalizzato a ripianare un debito di 700mila euro con il suo istituto bancario. Come riporta La Repubblica, Candela venne convinto da Marco Landolfi a versare in un’unica soluzione 500mila euro che gli avrebbero consentito di estinguere definitivamente il mutuo acceso per acquistare la villa in cui il francese vive insieme alla famiglia. Con il passare delle settimane però non cambia nulla e Candela capisce il rischio di essere stato truffato e così decide di denunciare Landolfi. La denuncia presentata ha convinto il pm Vincenzo Barba ad aprire un’indagine con l’accusa di truffa ai danni di Landolfi. Un reato già il presunto mediatore potrebbe aver già compiuto con altri soggetti prima di conoscere Candela.