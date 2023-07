Formazioni ufficiali Francia-Ucraina, Europei Under 21 2023

Le formazioni ufficiali di Francia e Ucraina, sfida valida i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. I transalpini arrivano a questa fase ad eliminazione diretta dopo aver terminato il girone a punteggio pieno e come una delle favoritissime per il titolo di categoria. L’Ucraina, però, non è da sottovalutare. Ottime tre partite anche per la Nazionale gialloblù, che ha chiuso con due vittorie e un pareggio, contro la super potenza Spagna. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di domenica 2 luglio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FRANCIA-UCRAINA

FRANCIA: in attesa

UCRAINA: in attesa