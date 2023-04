Barcellona, si farà di tutto per riportare Messi in Spagna: dagli aiuti della Liga ad un museo a lui dedicato

Si farà di tutto, scrivono dalla Spagna, per riportare, Lionel Messi al Barcellona sin dalla prossima sessione estiva di calciomercato. Il contratto in scadenza con il PSG non fa dormire sonni tranquilli allo sceicco Al-Khelaifi che potrebbe vedersi Messi sfuggire per il ritorno blaugrana. Il Barcellona sarebbe disposto a regalare alla Pulce un museo tutto proprio. Anche dalla Liga, inoltre, potrebbero esserci aiuti per agevolare il grande ritorno.

Secondo quanto riferito da AS, quotidiano spagnolo vicino al Barcellona, Laporte vorrebbe portare a segno il clamoroso e ricco ritorno di Messi. Infatti, il club sta pensando di convertire la vecchia sede della Masia, il vivaio del Barça, in un museo dedicato esclusivamente alla Pulga. Il Museo di Messi sarebbe un centro all’avanguardia al livello tecnologico, consentendo ai visitatori un’esperienza interattiva: in questo modo il Barcellona conta di attirare migliaia di turisti e generare quei ricavi che contribuirebbero a riportare Messi. La strategia non sarebbe poi terminata qui: Tebas, il presidente della Liga, sarebbe pronto ad arrivare in aiuto a Laporta per riportare un campionissimo di livello eccezionale nel campionato spagnolo.