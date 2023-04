De Siervo in Brasile: “La Serie A è tornata al vertice dello sport mondiale”

Riparte dal Brasile il road show della Lega Serie A. Dopo Abu Dhabi, si fa tappa ora a San Paolo, in un paese in cui il calcio italiano è amatissimo. L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha presentato uno speech dal titolo ‘Calcio is back’ e ha illustrato la crescita della Serie A: “Calcio is back non è soltanto uno slogan, significa che il calcio italiano è finalmente tornato al vertice dello sport mondiale non solo per i risultati dei suoi club, ma complessivamente come prodotto di intrattenimento globale. Negli ultimi quattro anni abbiamo migliorato il prodotto Serie A per renderlo più accattivante e per posizionarlo dal punto di vista delle riprese “live” al livello dei più importanti eventi sportivi al mondo”.

E ancora: “I successi sportivi delle nostre squadre in Europa confermano la Serie A come il campionato di vertice più interessante al mondo, non esiste infatti nessun altro Paese in cui quattro diversi club abbiano vinto, in quattro anni consecutivi, il titolo. Questi risultati hanno generato un progressivo innalzamento della competitività e conseguentemente dell’interesse del pubblico per tutta la Serie A”.

Sulle ultime novità tecnologiche: “Siamo stati primi a sperimentare il VAR, la Goal Line Technology e recentemente a introdurre il fuorigioco semi automatico (SAOT), ma soprattutto i primi a ‘mintare’ un NFT, a trasmettere una partita nel metaverso e a fornire ai club i più avanzati dati di tracking attraverso il virtual coach in dotazione agli staff tecnici durante la partita”.