Hockey sul ghiaccio, Azzurri verso Nottingham: domani ultimo test prima dell’inizio del Mondiale

Arrivata ieri a Nottingham la Nazionale di hockey su ghiaccio, in vista del Mondiale di prima Divisione Gruppo A, in programma dal 29 aprile al 5 maggio. Gli Azzurri disputeranno domani alle 13:30 contro la Corea del Sud l’ultima amichevole prima dell’inizio della competizione. Dopo il match della Motorpoint Arena, il coaching staff guidato da Mike Keenan opererà gli ultimi tagli, riducendo il roster a 22 giocatori + il terzo portiere. L’esordio è previsto per sabato 29 aprile alle 17:00 contro la Romania, poi le sfide contro Corea del Sud, Polonia e Lituania, per chiudere poi il 5 maggio contro i padroni di casa della Gran Bretagna. Otterranno la promozione in Top Division le prime due classificate.