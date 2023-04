Thohir: “Contento dei miei anni all’Inter, ho dato stabilità finanziaria al club”

L’ex presidente dell’Inter Erick Thohir ha parlato al sito ldntimes.com della sua esperienza nel club nerazzurro: “Sono molto contento per questo traguardo raggiunto, nei miei anni all’Inter ho dato stabilità finanziaria al club. Avere due semifinaliste in Champions è un grande traguardo per la Serie A e anche due in Europa League. Sarà una grande partita la finale, indipendentemente dalla finalista”.