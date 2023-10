Crotone-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Messina, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Crotone vuole dare continuità dopo i due successi consecutivi per inseguire ancora i piani alti della classifica per riportare gli Squali a giocarsi un posto per la promozione in Serie B. Difronte un Messina alla ricerca di punti salvezza per uscire dalle sabbie mobili. Si parte alle ore 14.00 in diretta su Sky Sport 255 e NOW.

