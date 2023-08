Atene, arrestati 100 ultras croati accusati di omicidio e organizzazione criminale

Arrestarti quasi 100 tifosi croati, comparsi in tribunale ad Atene per affrontare le gravi accuse penali a loro carico che includono omicidio e appartenenza a un’organizzazione criminale, per il loro presunto coinvolgimento negli episodi di violenza che hanno portato alla morte due giorni fa di un cittadino greco, in occasione del match di Champions League tra Aek e Dinamo Zagabria. Un video amatoriale dell’accaduto ha mostrato dozzine di giovani armati di mazze e sbarre di ferro che correvano davanti allo stadio, mentre razzi e bombe carta esplodevano. Dieci persone sono rimaste ferite e quattro sono state ricoverate.