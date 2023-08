Bayern, occhi su Arrizabalaga: lui il miglior sostituto di Sommer

Kepa Arrizabalaga potrebbe fare le valigie per presto le valigie e arrivare alla corte del Bayern Monaco. L’imminente partenza di Sommer per l’Inter e i problemi fisici di Neuer, costringono la squadra tedesca a seguire il mercato dei portieri con estrema attenzione e il nome di Kepa, è quello che piace maggiormente a Tuchel. Altre opzioni come Bono e Mamardashvili sono già state discusse. Il 28enne, dopo qualche anno nell’ombra, ha riconquistato il suo posto nella passata stagione ed è stato nuovamente convocato anche dalla Spagna.