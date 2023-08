Joakim Maehle vicino all’addio alla maglia nerazzurra. Il giocatore non è stato convocato in occasione dell’amichevole a Zingonia contro la Pergolettese, la società sta infatti perfezionando il trasferimento dell’esterno danese al Wolfsburg: sarà una cessione a titolo definitivo per 13 milioni di euro. All’Atalanta ha disputato 96 partite e messo a segno 6 reti.