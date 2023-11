Atalanta-Sturm Graz, Ilzer: “Loro top. Serve una prestazione straordinaria”

E’ la vigilia del match fra Atalanta e Sturm Graz, snodo decisivo per chiudere il discorso qualificazione da parte della Dea. In conferenza stampa ha parlato l’allenatore dello Sturm, Ilzer che ha definito la Dea come una squadra importantissima.

Le parole di Ilzer: “Non mi aspetto grandi differenze rispetto alla gara d’andata, sappiamo che giocheremo contro un ottimo avversario. Saranno in grado di mettere in campo la loro idea di calcio. A Graz abbiamo iniziato bene, poi la partita è andata a fasi alterne, è arrivato comunque un pareggio insperato. Concentriamoci sulla prestazione per cercare di portare a casa un risultato migliore rispetto alla sfida di domenica. Kiteishvili? Ha accompagnato la squadra, ma non scenderà in campo. Affrontare l’Atalanta è stato difficile quanto sfidare lo Sporting. Non sarà facile, servirà una gran prestazione. Per il secondo posto o prendiamo punti qui o lo dovremo fare a Lisbona. La situazione non è negativa, siamo a pari punti con lo Sporting, è chiaro che abbiamo la possibilità di andare avanti ma dobbiamo fare punti già domani, l’Atalanta è un avversario difficile, ma dobbiamo credere nelle nostre possibilità. All’andata abbiamo preso ottimi spunti siamo riusciti a difendere con un uomo in meno. Dovremo comunque fare una gran gara”