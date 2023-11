Slavia Praga-Roma, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA)

La Roma in Repubblica Ceca ha il match point qualificazione per il passaggio del turno in Europa League. L’avversario sarà quello battuto quindici giorni fa a Roma, ossia lo Slavia Praga. Nella capitale ceca però la spinta del pubblico e la voglia di rivalsa dello Slavia rendono tutto più complicato. Direttamente da Praga Mourinho interverrà in conferenza stampa presentando il match, nella giornata di mercoledì 8 novembre. Con lui ci sarà Zalewski. Si partirà alle 19.00.

