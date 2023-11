Inchiesta Prisma Juventus, Gazzetta: “La Procura Figc porta a processo undici procuratori”

Così come riferisce la Gazzetta dello Sport, nell’ambito di un altro filone dell’Inchiesta Prisma della Procura di Torino, passata in seguito alla decisione della Cassazione a Roma, sulle plusvalenze che ha visto coinvolta la Juventus, che ha patteggiato a giugno chiudendo tutto il discorso, la Procura Figc ha intenzione di portare a processo undici procuratori che sarebbero ritenuti coinvolti nelle operazioni contestate. Come spiega la rosea, a giudicare gli agenti Fifa sarà un’apposita commissione federale a partire dal 22 dicembre.

Nessuna indagine coinvolgerà invece il club bianconero, visto che questo è uno dei filoni che rientra nel patteggiamento sulla manovra stipendi. Secondo quanto riferisce la Gazzetta, sono Davide Lippi, Michele Fioravanti, Giuseppe Galli, Gabriele Giuffrida, Luca Ariatti, Vincenzo Morabito, Silvio Pagliari, Giorgio Parretti, Luca Puccinelli, Antonio Rebesco e Tullio Tinti gli agenti che verranno ascoltati dalla Procura federale con l’accusa di contratti di mandato fittizi.