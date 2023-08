MotoGP GP Gran Bretagna 2023, Alex Marquez: “Siamo troppo al limite, non è una gara regionale”

“In queste condizioni siamo troppo al limite. Stiamo pur sempre parlando del Motomondiale e non di una gara regionale. Nel pomeriggio dovrebbe piovere di più, quindi vediamo se sarà possibile correre“. Così Alex Marquez ai microfoni di Sky dopo le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2023 di MotoGP. “Ieri il ritmo era buono, vedremo poi per la Sprint Race e per le condizioni della gara” ha concluso lo spagnolo. Ha poi parlato anche Jack Miller, in prima fila con Marquez ma al secondo posto: “Sono felice di questa seconda giornata di ritorno al lavoro. Continuiamo a spingere. Ho pensato al giro e alla pista, cercando di ricordare il luogo delle pozze più grosse così da evitarle“.