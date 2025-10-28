Il romano si arrende al secondo turno, cade anche lo spagnolo numero 1 al mondo. Ora Sinner ha la chance di tornare in vetta al ranking

Si ferma al secondo turno l’avventura di Flavio Cobolli al Rolex Paris Masters. Il tennista romano, numero 23 al mondo, ha ceduto 7-6(4) 6-3 al talento americano Ben Shelton, testa di serie numero 5, dopo un’ora e mezza di gioco. Una sconfitta che chiude in anticipo il cammino di Cobolli nell’ultimo Masters 1000 della stagione, per la prima volta ospitato nella Defense Arena di Nanterre.

