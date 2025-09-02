Resta ancora un mistero il futuro di Ademola Lookman: il futuro dell’attaccante ora è a un bivio.

Il nome che più di tutti ha fatto discutere nel mese di calciomercato è stato quello di Ademola Lookman. Apparso ad un passo dall’Inter di Cristian Chivu, il nigeriano si è ritrovato a dover affrontare la preparazione in vista della nuova stagione a Zingonia, dove l’aria è apparsa particolarmente tesa nei primi giorni.

Il classe 1997 è rimasto, così, alle dipendenze della Dea. Con la quale, però, appare ancora netta la volontà di interrompere i rapporti professionali. Insomma: Lookman si è affacciato alla corrente stagione di Serie A da separato in casa. Tuttavia, le cose sembrerebbero vicine al cambiamento.

Lookman resta o lascia la Serie A?

La decisione dell’Atalanta di non includere nella lista dei convocati delle prime due partite l’attaccante è apparsa come un provvedimento disciplinare. A gravare su Lookman, infatti, ci sono ancora le assenze agli allenamenti risalenti alle settimane di trattativa con l’Inter.

Tale provvedimento non dovrebbe continuare ancora a lungo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bergamaschi vorrebbero tentare il reintegro in squadra al termine della sosta per le Nazionali. Non è detto, però, che questa decisione della dirigenza della Dea incontri la volontà del giocatore, rimasto ancora profondamente deluso dal trattamento riservatogli – e, stando a quanto affermato, dalle promesse negategli.

All’orizzonte, dunque, resta ancora l’ipotesi di una partenza. Un biglietto di sola andata che potrebbe portare l’ex Leicester o in Turchia (con il pressing continuo del Galatasaray che vorrebbe affiancarlo a Victor Osimhen) o in Arabia Saudita.