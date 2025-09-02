Nella sciabola maschile categoria A l’azzurro sale sul podio dopo un’emozionante finale: tutte le immagini e gli highlights disponibili su Assalto TV e Sportface

L’Italia festeggia la prima medaglia al Mondiale di scherma paralimpica in corso a Iksan. A conquistarla è stato Edoardo Giordan, che nella sciabola maschile categoria A ha centrato un prezioso bronzo battendo all’ultima stoccata l’ucraino Manko per 15-14. Un successo dal grande valore simbolico per il 32enne delle Fiamme Oro, al rientro dopo un lungo stop dovuto a un intervento al polmone.

Giordan aveva superato nel suo percorso lo “neutrale” Shaburov (15-5), il greco Ntounis (15-1) e il tedesco Haupt (15-7), arrendendosi solo in semifinale al cinese Cheng (15-13). Nella finale per il terzo posto, però, ha trovato le energie giuste per salire ancora una volta sul podio mondiale, dopo quelli di Terni 2023 e delle Paralimpiadi di Parigi 2024.

“È il terzo bronzo consecutivo ma questo ha un sapore speciale – ha detto Giordan –. Ho superato mesi difficili, ma non ho mai smesso di crederci. Dedico questa medaglia a chi mi è stato vicino”.

Applausi anche per Julia Markowska, ottava nella spada femminile categoria B dopo un percorso solido che l’ha portata fino ai quarti di finale, e per il debuttante Mattia Galvagno, 15° nella sciabola.

Domani gli azzurri torneranno in pedana nella prova a squadre di sciabola maschile, con Giordan, Galvagno, Paolucci e Jacquier.

Le dirette streaming sono trasmesse sul canale YouTube di World Ability Sport, mentre highlights, interviste e approfondimenti sono disponibili su Assalto TV – la piattaforma OTT ufficiale della scherma – e su Sportface, che segue passo dopo passo la spedizione azzurra in Corea.