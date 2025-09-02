Il Team Principal: “La passione dei tifosi è una spinta straordinaria, ma servirà lucidità ed esecuzione perfetta per puntare al risultato”.

La Formula 1 torna a Monza, casa della Ferrari e tempio della velocità. Alla vigilia del weekend più atteso dell’anno, Frederic Vasseur, Team Principal della Scuderia, ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico e la necessità di massima concentrazione dopo le difficoltà incontrate nell’ultima gara a Zandvoort.

“Come ogni anno attendiamo con impazienza il momento di scendere in pista a Monza, quest’anno ancora di più visto che veniamo da una gara in cui non abbiamo raccolto quanto meritavamo pur avendo il passo”, ha dichiarato Vasseur.

Il manager francese ha poi rimarcato quanto il calore del pubblico possa fare la differenza: “Essere circondati dalla passione dei nostri tifosi è una motivazione straordinaria per tutta la squadra, ci spinge a mettere l’anima in ogni dettaglio. Vogliamo ripagarli, ma per riuscirci dobbiamo mettere da parte le emozioni e pensare solo all’esecuzione perfetta del weekend, dalle libere alla bandiera a scacchi”.

La Ferrari arriva all’appuntamento italiano con segnali incoraggianti di crescita ma consapevole della competitività degli avversari: “Abbiamo fatto progressi, ma con rivali così vicini nelle prestazioni dovremo essere impeccabili. Daremo tutto, sapendo di poter contare sull’amore e sul sostegno dei nostri tifosi”, ha concluso Vasseur.