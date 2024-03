Atalanta, Koopmeiners annuncia l’addio: “In estate voglio trasferirmi”

La pausa per gli impegni delle Nazionali è tradizionalmente terreno fertile per strappare ai calciatori più quotati qualche informazione per ciò che riguarda il loro futuro. Missione compiuta per il giornale olandese De Telegraaf, che durante un’intervista ha ricevuto da Teun Koopmeiners un’importante rivelazione. “Ho già comunicato all’Atalanta che in estate voglio trasferirmi“, ha detto il 26enne, che sta vivendo la sua terza annata in nerazzurro. Una notizia che era nell’aria visto l’interessamento rivolto da molti club, sia italiani che esteri, nei confronti del centrocampista della Dea, autore fin qui di un’ottima stagione in cui ha collezionato 12 gol e 4 assist tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Sono molte le possibili destinazioni di Koopmeiners. L’olandese potrebbe rimanere in Italia, con la Juventus che è già sulle sue tracce da parecchio tempo, ma anche il Napoli potrebbe fare un nuovo tentativo dopo quello andato a vuoto nella scorsa sessione estiva di mercato, quando le due società non avevano trovato l’intesa. Un ulteriore salto di qualità all’interno del campionato italiano potrebbe essere ideale per Koopmeiners, ma sono forti anche le sirene inglesi che lo vorrebbero a calcare i campi di Premier League. “Io e la mia ragazza adoriamo vivere in Italia, ma potrei sopportare la pioggia se mi mostrassero il loro interesse alcuni club prestigiosi in Inghilterra“, ha detto Koopmeiners sorridendo, che poi ha aggiunto: “In ogni caso mi auguro di poter avere molteplici opzioni tra cui poter scegliere. E poi spero che l’Atalanta riceva una cifra importante dalla mia cessione“.