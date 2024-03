Roma, Totti: “Tornare? Non con questa dirigenza. Dybala? Non ho nulla contro di lui”

“Se ritorno a Roma? Con questa dirigenza no, se mi avessero voluto sapevano dove trovarmi. Poi alla Roma io non dico mai di no, ma non dipende da me”. Così Francesco Totti in una live Instagram con Sport Mediaset. Poi ha voluto chiarire la sua posizione su Dybala, dopo la frase degli scorsi giorni che ha destato qualche polemica. “Da dirigente ci penserei a rinnovare il contratto di Paulo perché gioca il 50% delle partite”, aveva detto. Oggi ha precisato: “Da dirigente ci penserei, ma io sono il primo ad averlo voluto alla Roma. Non ho nulla contro di lui. L’ho sempre difeso ed è il migliore giocatore della Roma. Mi è stato chiesto se da dirigente avrei rinnovato il suo contratto, ma io non sono un dirigente. Ho fatto una riflessione da tifoso, quindi come tutti i tifosi posso dire quello che voglio”.