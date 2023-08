Atalanta, giovedì 17 agosto allenamento al Gewiss Stadium

Si respira molto entusiasmo in quel di Bergamo, posto in cui l’Atalanta sta conducendo un grande mercato impreziosito dall’arrivo in Lombardia di Gianluca Scamacca, sfilato di fino all’Inter. Proprio per dare enfasi a questo entusiasmo, in vista dell’inizio del campionato di Serie A, la società atalantina ha deciso di dare modo al pubblico di partecipare ad uno degli ultimi allenamenti prima dell’inizio della Serie A.

Infatti, giovedì prossimo, 17 agosto, l’allenamento congiunto della prima squadra con la neonata formazione Under 23 iscritta al campionato di Serie C si terrà direttamente al Gewiss Stadium di Bergamo. L’accesso al pubblico sarà consentito fino al raggiungimento dei 9.061 posti disponibili della sola Curva Nord Pisani, l’unico settore aperto durante i lavori di riqualificazione dell’impianto. Alle ore 17 l’apertura dei cancelli della curva, un’ora prima dell’inizio del lavoro sul campo; alle 19, o comunque al termine della sessione, il saluto ai tifosi.