Italrugby in campo a Ferragosto, allenamento aperto al pubblico a San Benedetto del Tronto

La Nazionale Italiana di rugby scenderà in campo nel giorno di Ferragosto allo Stadio ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto per un allenamento a porte aperte. Lo stesso impianto sarà anche il teatro della sfida di sabato 19 agosto contro la Romania, valevole per le Summer Nations Series, in preparazione ai Mondiali francesi del prossimo settembre. Gli Azzurri di Kieran Crowley tornano nell’impianto marchigiano quattro anni dopo l’85-15 inflitto alla Russia lungo la strada che portava alla Rugby World Cup ‘Giappone 2019’ e San Benedetto è pronta ad accogliere Lamaro e compagni nella loro prima uscita casalinga di stagione dopo le due trasferte pre-Mondiali a Edimburgo e Dublino.

Alle ore 19:00 di lunedì 14 agosto i ragazzi di Crowley entreranno in contatto con la città prendendo parte alla presentazione ufficiale alla cittadinanza nel corso del SanBeach Street Food Festival presso Piazza Giorgini. Nel giorno di Ferragosto, come detto, a partire dalle ore 11 allo Stadio ‘Nelson Mandela’, il pubblico potrà vedere all’opera l’Italrugby nel corso dell’allenamento aperto al pubblico: alla fine, spazio per autografi e immancabili selfie per i fans di ogni età e la possibilità di pranzare presso la Club House della Società rossoblù. Giovedì prossimo Kieran Crowley svelerà la formazione titolare per il test-match delle Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series, mentre venerdì mattina, in un ‘Riviera delle Palme’ riservato al solo gruppo squadra, il tradizionale Captain’s Run della vigilia completerà la preparazione alla sfida alla Romania.