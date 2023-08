Inter, Stankovic rinnova e va in prestito alla Sampdoria: “Non vedo l’ora di iniziare”

Rinnovo tra Filip Stankovic e l’Inter. Il giovane portiere adesso però andrà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto alla Sampdoria. “Sono contento, so che è una piazza importante e non vedo l’ora di iniziare. Il rinnovo con i nerazzurri è stato importante in vista del futuro, ma per adesso mi concentro sulla Sampdoria. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere i tifosi blucerchiati”.