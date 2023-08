Dalla Spagna: Procura Madrid denuncia Rubiales, bacio a Hermoso possibile violenza sessuale

Luis Rubiales non si dimette dalla guida della Federcalcio spagnola, ma la stampa iberica, in particolare La Sexta, riporta di ulteriori gravi conseguenze per il numero uno del calcio spagnolo che per il bacio a Hermoso, giocatrice vincitrice dei Mondiali, ora sarebbe stato denunciato dalla Procura di Madrid. Nella denuncia da parte del pm si sottolinea che i fatti potrebbero costituire un reato di violenza sessuale. La responsabilità della vicenda sarebbe in capo alla Procura del Tribunale Nazionale in quanto il presunto reato è stato commesso da un cittadino spagnolo all’estero.