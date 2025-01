Si completano i quarti di finale nell’Atp 250 di Hong Kong. Sorpresa di giornata è sicuramente l’eliminazione della testa di serie numero 4 Arthur Fils. Il francese ha perso il derby con il connazionale Alexandre Muller. 3-6 6-3 6-1, un un’ora e cinquanta minuti di gioco, il punteggio a favore del numero 67 del mondo. Dopo un primo set equilibrato, deciso dall’unica palla break guadagnata e sfruttata da Fils, nel secondo parziale Muller va subito avanti di un break e salva ben nove palle break nei successivi due turni di battuta. Il più giovane dei due francesi riesce a togliere il servizio al connazionale nel settimo game del set, ma si fa controbrekkare immediatamente a zero facendosi trascinare al terzo set. Fils esce completamente dalla partita e subisce tre break su quattro turni di battuta. Terza vittoria su tre in rimonta per Muller che, dopo aver piegato Huesler e salvato match point con Kecmanovic, vola in semifinale contro Jaume Munar. Lo spagnolo ha sorpreso Lorenzo Musetti anche lui in rimonta.

Dall’altra parte del tabellone

Successo in rimonta per Juncheng Shang contro Fabian Marozsan. 1-6 6-3 6-4, in un’ora e quarantacinque minuti di tennis, il punteggio a favore del cinese. Il classe 2005 asiatico non scende in campo nel primo set, ma sale di colpi nel secondo parziale non concedendo nemmeno una palla break all’ungherese. Sei palle break ottenute e una conquistata, ma basta per trascinare il numero 58 del mondo al set decisivo. Il 50 Atp va sopra di un break nel quinto game e salva due pericolose palle del contro break nel gioco successivo. Due punti concessi al servizio negli ultimi due game e meritata semifinale conquistata da Shang, che affronterà il veterano Kei Nishikori. Il 35enne finalista agli Us Open 2014 batte in tre set il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-3 3-6 6-2. Il giapponese evita la quarta vittoria in rimonta di giornata e conferma il suo storico positivo contro il 29enne nativo di Johannesburg (3-0 con un successo nel 2019 a Wimbledon e uno nel 2021 a Washington). Partita piuttosto rapida con il primo set che viene deciso da un break nell’ultimo game di servizio di Norrie. Nel secondo parziale il britannico va su di break nel quarto game e salva una palla break servendo per il set sul 5-3. Dopo un avvio equilibrato, il terzo set si indirizza verso Nishikori dopo il break nel sesto gioco, che consegna la semifinale al giapponese.

Le semifinali

Nessuna testa di serie rimasta in tabellone in un torneo che non vede un vero e proprio favorito. Sulla carta, il vincitore della semifinale tra Shang e Nishikori dovrebbe avere un vantaggio sul tennista che uscirà dall’altra semifinale.

Shang vs (WC) Nishikori

Muller vs Munar