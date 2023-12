Arzignano-Pergolettese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Pergolettese, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La sfida è al sapore di salvezza fra due squadre che si trovano nella parte destra della classifica e che, solo al momento, si trovano in una zona tranquilla di classifica. La vittoria potrebbe dare uno slancio, forse definitivo, per allontanarsi dal torpore; una sconfitta potrebbe far riscoprire gli inferi. Si parte alle 18.30 di domenica 3 dicembre, con il match in diretta su Sky Sport 255 e NOW.