Albinoleffe-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Pro Vercelli, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa voglio bissare l’ultima vittoria che ha ridato spirito e morale per uscire dai bassi fondi della classifica al momento e poi, chissà, sperare in qualcosa di più ambizioso. Di fronte l’Albinoleffe si troverà contro una Pro Vercelli desiderosa di inseguire le posizioni alte di classifica. Diretta del match di domenica 3 dicembre dalle 18.30 su Sky Sport 251 e NOW.