Sudtirol-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Como, match dello stadio Druso valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine altoatesina sta disputando un campionato meno brillante rispetto alla scorsa stagione e vuole tornare a giocare su livelli più alti. La formazione lariana, invece, dopo lo 0-0 infrasettimanale con il Lecco spera di ritrovare i tre punti per restare incollato alla vetta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 dicembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

