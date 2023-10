Albinoleffe-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Alessandria, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Chi perde fra Alessandria ed Albinoleffe non è perduto, ma quasi: direbbe così chi nella vita è estremamente concreto. Il match infatti è fra due squadre che vivono un momento veramente complicato e che perdura dall’inizio della stagione. Dalle 20:45 sarà tempo di pensare al campo e di trovare un modo per uscire da un periodo complicato. Diretta su Sky Sport 253 e NOW TV.