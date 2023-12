Tennis, Rublev anche in esibizione perde la calma: protesta e mette la mano quasi in faccia all’arbitro (VIDEO)

Anche in esibizione Andrey Rublev sembra fare fatica a controllare le proprie emozioni. Il tennista russo, durante la semifinale del torneo esibizione ‘Ultimate Tennis Showdown’ (con regole speciale) a Londra contro Holger Rune si è infatti infuriato contro il giudice di sedia. Sotto 10-11, il 26enne russo ha chiesto di poter giocare un punto ‘triplo’, che gli consentisse di passare in vantaggio. Rublev ha vinto quel punto, ma l’arbitro gliene ha assegnato solo uno, non avendo sentito la chiamata del giocatore. Il numero 5 del mondo si è avvicinato all’arbitro, salendo sul seggiolone e mettendo la mano con le tre dita davanti alla sua faccia. Al termine del match il vincitore del torneo di Monte-Carlo si è scusato: “E’ stato inaccettabile, sono deluso. Il battito cardiaco era molto alto…”.

Andrey Rublev just dropped a new reaction video as he wanted to make sure the umpire understood he wanted to use the 3-point card at the UTS event in London. 💀pic.twitter.com/9O96nKKt8j

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) December 17, 2023