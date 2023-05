Marchegiani: “Credo che Mourinho abbia fatto il suo tempo alla Roma”

La Roma e Josè Mourinho inseguono la prossima Champions League e la vittoria dell’Europa League. Sulla qualificazione alla prossima Coppa delle Grandi Orecchie si baserà probabilmente il futuro del tecnico portoghese nella Capitale. Mourinho, infatti, ancora non ha sciolto nessun dubbio sul suo futuro, come se volesse attendere il finale della stagione e i piazzamenti del suo attuale club. A parlare del futuro di Mourinho è stato anche Luca Marchegiani, che ai microfoni di Sky Sport, ha dato la sua opinione sul futuro della panchina della Roma.

Le parole di Marchegiani su Mourinho: “Credo che Josè abbia fatto il suo tempo a Roma. La mia sensazione è quella. Nel senso che lui e il club hanno ottenuto quello che volevamo. Il tecnico ha dato tanto sotto l’aspetto del senso di appartenenza e dell’entusiasmo, anche un trofeo. Per Mou era importante tornare in Italia e vincere qualcosa. Adesso non lo vedo come allenatore ideale del club giallorosso“.