Argentina, Papu Gomez fuori dai convocati: per la stampa c’è il veto di Messi e compagni

In Argentina sta facendo discutere la mancata convocazione del “Papu” Gomez, con le motivazioni espresse dalla stampa locale che appaiono davvero incredibili. Sull’assenza dell’ex Atalanta peserebbe infatti un veto dei senatori della squadra come Messi, Di Maria, De Paul e Paredes. Gomez non sarebbe gradito per avere consultato una strega durante il Mondiale in Qatar, al fine di garantire la mancata ripresa dall’infortunio di Lo Celso. La “magia nera” avrebbe quindi avuto un ruolo decisivo: “Il Papu disse ai compagni che la strega aveva detto che sarebbero stati campioni del mondo e la situazione di Lo Celso era già nota – spiega una fonte di Espn Argentina – Questo è successo dopo la partita con l’Olanda nei quarti di finale, dopo Gomez è stato messo ai margini del gruppo.” Sui social invece il Papu parla di un infortunio, che gli impedisce di volare in Argentina e rispondere alla convocazione.